Sono Group N.V. : Craig-Hallum maintient sa recommandation à l'achat

Données financières EUR USD CA 2022 3,80 M 4,03 M - Résultat net 2022 -93,1 M -98,6 M - Tréso. nette 2022 34,0 M 36,0 M - PER 2022 -2,94x Rendement 2022 - Capitalisation 253 M 268 M - VE / CA 2022 57,6x VE / CA 2023 2,28x Nbr Employés 231 Flottant 49,0% Graphique SONO GROUP N.V. Tendances analyse technique SONO GROUP N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Clôture 2,99 € Objectif de cours Moyen 8,75 € Ecart / Objectif Moyen 192% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Laurin Hahn Co-Chief Executive Officer Jona Christians Co-Chief Executive Officer Torsten Kiedel Chief Financial Officer Martina Buchhauser Chairman-Supervisory Board Markus Volmer Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SONO GROUP N.V. -67.08% 268 TESLA, INC. -32.98% 734 034 LI AUTO INC. 14.64% 37 395 NIO INC. -28.82% 37 263 LUCID GROUP, INC. -52.62% 30 071 XPENG INC. -39.24% 26 214