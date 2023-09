Sono Group N.V. a présenté trois nouveaux membres de son conseil de surveillance. Les nouveaux membres du conseil de surveillance ont été nommés à titre intérimaire jusqu'à leur élection formelle lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société. Le conseil de surveillance, composé de quatre membres, d'experts financiers et d'un représentant des salariés, est présidé par Sandra Vogt-Sasse, qui est secondée par Thomas Wiedermann en tant que vice-président.

Martin Sabbione rejoint également le conseil de surveillance en tant que nouveau membre. Johannes Trischler, représentant des salariés, est membre du conseil de surveillance de la société depuis novembre 2021. Les membres du conseil de surveillance de Sono Group N.V. sont : Sandra Vogt-Sasse : conseillère fiscale et auditrice indépendante ; directrice générale de SAVOSA GmbH Steuerberatungsgesellschaft ; membre du conseil d'administration d'une société étroitement liée au marché des capitaux par ses produits et services.

Martin Sabbione : directeur principal du contrôle de gestion de Volkswagen Group Charging GmbH ; ancien directeur financier de Sono Motors GmbH et directeur des investissements de WiWin GmbH & Co, KG. Thomas Wiedermann : CRO et directeur général de la production, de l'ingénierie, de la R&D et des processus chez Rudolf Dankwardt GmbH ; manager intérimaire indépendant ; membre du conseil d'administration/directeur général de plusieurs entreprises internationales de taille moyenne. Johannes Trischler : conseiller général de Sono Motors GmbH, représentant des salariés.