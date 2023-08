Sonoco Products Company est un fabricant de divers produits d'emballage de consommation, industriels et de protection. La société opère à travers deux segments : Consumer Packaging et Industrial Paper Packaging. Le segment Consumer Packaging se compose d'emballages rigides (papier, métal et plastique) et d'emballages souples. Il sert principalement le marché des produits de consommation courante, notamment les produits alimentaires, les boissons, les produits ménagers et les produits d'hygiène personnelle. Ses emballages rigides en papier sont fabriqués à partir de carton recyclé. Ses produits en plastique rigide se composent de plateaux et de boîtiers en plastique thermoformé pour les produits frais, les condiments et les aliments préemballés. Ses emballages souples sont principalement des emballages en plastique destinés à diverses applications dans le domaine de l'alimentation et des produits personnels. Le secteur de l'emballage papier produit et vend des tubes, des cônes et des mandrins en carton, des emballages de protection en papier et du carton recyclé non couché. La société exerce ses activités dans environ 310 sites répartis dans 32 pays.

Secteur Emballages papier