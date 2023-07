Sonoma Pharmaceuticals, Inc. développe et produit de l'acide hypochloreux (HOCl) stabilisé pour une série d'applications, notamment le traitement des plaies, la santé animale, les soins oculaires, les soins bucco-dentaires et les affections dermatologiques. Les produits proposés par la société comprennent Regenacyn Advanced Scar Gel, Regenacyn Plus Scar Gel, Rejuvacyn Advanced Skin Repair Cooling Mist, Pediacyn Skin Care, Microcyn, Ocucyn Eyelid and Eyelash Cleanser, Microdacyn60 Oral Care, Podiacyn Advanced Everyday Foot Care et MicrocynAH. Regenacyn Advanced Scar Gel contribue à améliorer l'aspect général des cicatrices tout en réduisant la douleur, les démangeaisons, les rougeurs et l'inflammation. Regenacyn Plus est un gel cicatriciel délivré sur ordonnance et disponible en officine dans les cabinets de dermatologie et les spas médicaux. Pediacyn est un produit de dermatologie pédiatrique et de soin des plaies en vente libre. MicrocynAH est un produit topique à base de HOCl qui nettoie, débride et traite une série de blessures et d'infections animales.

Secteur Produits pharmaceutiques