Sonoran Desert Copper Corporation est une société d'exploration basée au Canada. La société se concentre sur le développement de son portefeuille de projets de métaux énergétiques, y compris le projet de lithium South Uchi à Red Lake, Ontario, Canada et le projet de cuivre/molybdène porphyrique Cuatro Hermanos à Sonora, Mexique. Le projet de cuivre porphyrique Cuatro Hermanos (le projet 4H) est situé à environ 185 kilomètres au sud-est de Hermosillo. La société est en train d'explorer et d'évaluer des propriétés de ressources. Les actifs d'exploration et d'évaluation de la société comprennent les lacs Bruce et Camping (Ontario), Bluffy (Ontario), Dixie (Ontario), Kelly Palladium (Ontario), Pakwash, Red Lake (Ontario), le projet La Verde (Sonora, Mexique), le projet cuivre-argent La Sarita (Sonora, Mexique) et le projet de cuivre EI Chuin (Sonora, Mexique).

Secteur Métaux et minéraux précieux