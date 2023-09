Sonos, Inc. se consacre au développement de systèmes audio domestiques multi-pièces sans fil. La société opère en tant que marque d'expérience sonore. Ses produits comprennent des haut-parleurs, des haut-parleurs portables, des systèmes de cinéma maison, des ensembles, des accessoires, des systèmes architecturaux, des composants et des systèmes de recommandation de haut-parleurs. Ses accessoires comprennent des supports personnalisés, des supports, des étagères, des câbles, des chargeurs, etc. La société offre à ses clients un accès à la commande vocale, à la musique en continu, à la radio Internet, aux podcasts et au contenu des livres audio, ce qui leur permet de contrôler et d'écouter toute une gamme de divertissements audio. Ses produits permettent aux clients de convertir des systèmes câblés tiers, des systèmes stéréo et des installations de cinéma à domicile en un système de musique en continu facile à utiliser et contrôlé sans fil. Sa plateforme est utilisée par un large éventail de fournisseurs de contenu, y compris les principaux services de musique en continu et les développeurs tiers. Le contenu de la société est disponible sur Apple Music, Pandora, Spotify et TuneIn.

Secteur Appareils électroniques