Sonos, Inc. a pour activité le développement de systèmes audio domestiques multi-pièces sans fil. La société propose des haut-parleurs, des haut-parleurs portables, des home cinémas, des ensembles, des accessoires, des composants architecturaux et des recommandations de haut-parleurs. La société fournit aux clients l'accès à la commande vocale, à la musique en continu, à la radio Internet, aux podcasts et au contenu des livres audio, leur permettant de contrôler et d'écouter une gamme de divertissements audio. Grâce à sa plateforme logicielle, la société améliore fréquemment les fonctionnalités et les services de ses produits. Les produits de haut-parleurs de la société comprennent des haut-parleurs sans fil et des haut-parleurs de cinéma maison. Le contenu en continu de la société est disponible sur Apple Music, Pandora, Spotify et TuneIn.

Secteur Appareils électroniques