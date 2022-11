Le PDG de Sonos prévoit des fêtes de fin d'année optimistes grâce à la réduction des problèmes d'approvisionnement.

La société a battu les estimations de revenus trimestriels mercredi, car elle reste résiliente même si le secteur plus large de la vente au détail se débat avec une baisse des dépenses de consommation causée par une inflation élevée depuis des décennies.

Cette tendance reflète la force observée dans d'autres entreprises de produits de luxe telles que LVMH, dont l'accent mis sur les consommateurs à revenu élevé les a protégées des girations économiques.

Selon M. Spence, Sonos enregistre une forte demande pour sa barre de son d'entrée de gamme Ray, à 349 dollars, et pour son haut-parleur sans fil Sub Mini, à 429 dollars.

Il a ajouté que les clients existants représentaient 44% des enregistrements de nouveaux produits au cours de l'année qui a précédé le 1er octobre, un signe que la fidélité à la marque aide Sonos à repousser la concurrence de ses grands rivaux Apple Inc, Google et Amazon.com Inc - qui proposent des haut-parleurs à commande vocale moins chers.

Pourtant, la société n'a ajouté que 1,4 million de nouveaux foyers nets au cours de la période, contre 1,8 million un an plus tôt.

Sa croissance a été freinée par une pénurie de puces et de composants de produits, exacerbée par les verrouillages stricts du COVID-19 en Chine. Sonos a également constaté un certain fléchissement des commandes par rapport aux niveaux de pointe de la pandémie, les consommateurs passant plus de temps à l'extérieur.

"La Chine est importante en termes de notre chaîne d'approvisionnement globale, mais nous sommes également présents en Malaisie et au Vietnam. Nous avons donc également recréé une chaîne d'approvisionnement plus résiliente", a déclaré M. Spence.

Sonos est également sous la pression d'un dollar fort, qui devrait raser 79 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2023.

"Nous croisons les doigts pour que la période des fêtes de fin d'année soit bonne pour nous, car c'est l'un de ces rares moments où nous mettons des choses en vente", a déclaré le nouveau directeur financier Eddie Lazarus, qui a occupé ce poste par intérim depuis septembre.