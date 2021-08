Sonos : le titre grimpe après un trimestre meilleur que prévu

Sonos a relevé hier soir ses prévisions annuelles après avoir renoué avec les bénéfices sur le trimestre écoulé à la faveur d'une forte demande pour ses produits.



Le fabricant américain de systèmes audio sans fil a fait état hier soir d'un bénéfice net de 17,8 millions de dollars pour le troisième trimestre de son exercice décalé, contre une perte de 57 millions de dollars un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, son profit ressort à 0,27 dollar, alors que les analystes anticipaient une perte de 0,17 dollar par titre.



Son chiffre d'affaires s'est lui accru de 52% à 378,7 millions de dollars, contre un consensus de 313 millions de dollars.



Après ces performances meilleures que prévu, le groupe de Santa Barbara (Californie) a relevé tous ses objectifs annuels, tablant notamment sur un chiffre d'affaires entre 1,695 et 1,71 milliard de dollars.



Il visait, jusqu'ici, un chiffre d'affaires allant de 1,625 à 1,675 milliard de dollars.



Les analystes de BofA, qui affichent une recommandation d'achat sur le titre, soulignent que le groupe bénéfice de la hausse de ses tarifs et relèvent en conséquence à 48 dollars leur objectif de cours.



Coté sur le Nasdaq, le titre Sonos grimpait de presque 6% en Bourse jeudi après toutes ces annonces.



