Sonos, Inc. conçoit, développe, fabrique et vend des produits et services audio. L'entreprise a mis au point des produits audio sans fil multi-pièces. Sa plateforme propose un large éventail de plus de 130 fournisseurs de contenu en continu, tels qu'Apple Music, Spotify et Pandora. L'entreprise sous-traite la fabrication de ses haut-parleurs et de ses composants à des fabricants sous contrat, qui produisent ses produits sur la base de ses spécifications de conception. Ses catégories de produits comprennent les haut-parleurs, les haut-parleurs portables, le cinéma à domicile, les ensembles, l'architecture, les composants audio et les accessoires. Les produits de la société comprennent Arc, Beam (Gen 2), Ray, Era 100, Era 300, Roam, Move 2, Sub (Gen 3), Sub Mini, Five et Amp. Ses produits partenaires comprennent Sonos Pro, Audi Partnership, Sonos Radio HD, Sonos Radio, Sonos Architectural by Sonance, les modules IKEA et les accessoires. Son produit Move 2 est un haut-parleur intelligent portable, alimenté par batterie, qui offre un son stéréo spacieux, avec une conception résistante à l'eau pour une écoute à l'extérieur et à l'intérieur.

Secteur Appareils électroniques