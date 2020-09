Embellie en vue pour Sonova, le titre s'envole

Zurich (awp) - Le spécialiste zurichois des appareils auditifs Sonova a relevé les perspectives de ses résultats au premier semestre de l'exercice décalé 2020/21. Grâce à une reprise plus forte qu'attendu suite à la crise pandémique, le groupe s'attend désormais à une chute de 21% de ses ventes en rythme annuel. Ces nouvelles faisaient bondir le titre à la Bourse suisse.

Du fait de la reprise du marché global des soins et des "initiatives pour la croissance organique et la productivité" portées par le groupe, Sonova va atteindre 79% de ses ventes semestrielles de 2019/20 à taux de change constants au cours des six premiers mois de l'exercice 2020/21, d'après un communiqué publié lundi.

Le groupe s'attend en parallèle à une marge d'exploitation (Ebita) ajustée à 15% sur la même période.

Le patron du groupe Arnd Kaldowski a affirmé à AWP qu'avec "la fin du confinement, les clients sont revenus à leur comportement de consommation habituel", ce qui explique ce redressement rapide.

La rapidité avec laquelle les clients sont revenus, malgré leur âge, a été une surprise selon le directeur général. Les utilisateurs remplacent en général leurs appareils auditifs tous les cinq ans.

Les "affaires se sont mieux portées que prévu grâce à un portefeuille solide, à une exécution efficace des initiatives pour la croissance et la productivité ainsi qu'à des conditions sur les marchés qui s'améliorent", a résumé M. Kaldowski, cité dans le communiqué.

La région Asie-Pacifique a servi de locomotive à cette remontée avec une hausse de 4% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, suivie par les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Amériques (Etats-Unis exclus) avec des taux de croissance peu ou prou similaires à ceux de l'année dernière.

Croissance de retour au 2e semestre

Cette embellie améliore les perspectives futures de l'entreprise, qui s'attend à une croissance des ventes entre 4 et 8% au deuxième semestre (à partir de début novembre) et à un Ebita ajusté en hausse de 20 à 30% en comparaison annuelle et à taux de change constants.

Les ventes pour 2020/21 atteindraient ainsi 92 à 94% de celles de l'année passée, avec un Ebita ajusté similaire à celui de 2019/20.

L'entreprise précise néanmoins que ces projections présupposent "une reprise graduelle et continue du marché sans le retour de mesures de confinement" et souligne la hausse récente des cas d'infection dans plusieurs de ses marchés.

Le groupe ne renonce pas aux suppressions d'emplois annoncées en juillet dernier. L'entreprise avait déclaré vouloir réduire ses effectifs de 4 à 5% sur un total de 15'000 postes.

A 10h08, la nominative Sonova prenait 13,5% à 232,70 francs suisses dans un SLI en hausse de 1,54%.

Christoph Gretler, de Credit Suisse, qualifie ces nouvelles perspectives de "positives".

Du côté de Vontobel, Daniel Buchta maintient sa recommandation "reduce" et l'objectif de cours à 180 francs suisses. Il prend ainsi en compte "les risques à long terme sur les aides auditives en vente libre" et "la tendance en ligne". Mirabaud a placé son objectif de cours de 240 francs suisses sous révision, tout en réaffirmant sa recommandation d'achat du titre (buy).

nj/fr