Zurich (awp) - Le titre Sonova s'envolait mardi matin à la Bourse suisse, malgré des résultats annuels en repli mais partiellement supérieurs aux attentes du marché. La direction a présenté une nouvelle feuille de route pour l'exercice décalé 2024-2025, misant sur une croissances des ventes et des effets positifs de changes.

Peu avant 09h50, l'action Sonova bondissait de 6,2% à 284,20 francs suisses, nettement à contre-courant d'un indice SLI en repli de 0,18%.

Le chiffre d'affaires du groupe zurichois a reculé de 3% à 3,63 milliards de francs suisses sur l'exercice décalé 2023-2024, clos fin mars. Apurées des effets de changes, qui ont pesé à plus de 230 millions, les recettes ont par contre augmenté de 3,2%.

Le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté a baissé de 8,2% à 771,4 millions, également lesté par des effets des devises de 103,7 millions. La marge afférente a reculé de 1,2 point 21,3%. Le bénéfice après impôts s'est établi à 609,5 millions, en repli de 7,4% comparé à l'exercice précédent.

Pour le nouvel exercice 2024-2025, le groupe anticipe une progression des recettes de 6-9% hors effets de changes et de 7-11% de l'Ebita ajusté. Les effets des devises devraient désormais être positifs, mais la société anticipe des coûts de restructuration et d'intégration de 30 à 40 millions.

Pour Sybille Bischofberger, les résultats 2023-2024 et les perspectives pour le nouvel exercice sont plus ou moins conformes avec les attentes des intervenants. "Les tendances à long terme du marché demeurent positives grâce au développement démographique", a souligné l'analyste de Vontobel, ajoutant que Sonova devrait maintenir sa position de numéro un et avoir du succès avec ses nouveaux produits.

Edouard Riva de la Banque cantonale de Zurich a quant à lui relevé une performance sans surprise à tous les niveaux, même pour les nouvelles perspectives de croissance. L'analyste recommande le titre à "pondérer au marché".

al/ol