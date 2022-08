Les actions européennes poursuivent leur rebond

PARIS, 16 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance mardi, au plus haut depuis plus de deux mois, la progression soutenue des valeurs minières contribuant à prolonger le rebond des actions en dépit des signes de dégradation de la conjoncture économique. À Paris, le CAC 40 gagne 0,22% à 6584,71 points vers 07h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,43% et à Francfort, le Dax avance de 0,25%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,23%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et le Stoxx 600 de 0,13%. Ce dernier s'achemine ainsi vers sa cinquième séance de hausse consécutive et a atteint dans les premier échanges son plus haut niveau depuis le 8 juin. Lundi, Wall Street a conclu dans le vert une séance hésitante, l'espoir de voir la Réserve fédérale ralentir la remontée des taux l'ayant emporté sur des indicateurs économiques décevants publiés en Chine et aux Etats-Unis, ce qui bénéficie notamment aux valeurs de croissance. En Europe, la plus forte hausse sectorielle du début du séance est pour le compartiment des matières premières (+1,03%), qui profite des bons résultats publiés par le géant minier BHP , dont l'action cotée à Londres s'adjuge 3,78%. Philips prend par ailleurs 2,04% après l'annonce inattendue du prochain départ de son directeur général, Frans van Houten, qui sera remplacé le 15 octobre par Roy Jakobs, déjà membre du comité exécutif du groupe. Du côté des fusions-acquisitions, le spécialiste britannique de la cybersécurité Darktrace bondit de 20,3% après avoir engagé des discussions avec le groupe américain d'investissement dans les hautes technologies Thoma Bravo. En baisse, le joaillier Pandora et le fabricant de prothèses auditives Sonova chutent respectivement de 6,18% et 14,02% après la publication de leurs résultats trimestriels. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)