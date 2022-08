Sonova abaisse ses objectifs pour l'exercice 2022/23

Zurich (awp) - Le fabricant d'aides auditives Sonova ajuste à la baisse ses objectifs pour cette année, en raison d'un développement plus lent que prévu des ventes sur certains marchés au cours des premiers mois de l'exercice décalé 2022/23, qui a commencé au 1er avril. Le groupe saint-gallois invoque également les incertitudes économiques et la hausse des coûts du transport et des composants, qui pèsent sur les bénéfices.

Sonova prévoit désormais pour l'exercice 2022/23 une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 19%, contre entre 17 et 21% jusqu'ici, à taux de change constants, selon un communiqué publié mardi.

Quant au résultat d'exploitation Ebita ajusté, il devrait croître à un taux compris entre 6 et 10%, contre une fourchette allant de 12 à 18% jusque-là. La récente évolution des taux de change aura également un impact négatif sur la rentabilité en francs suisses, note encore l'entreprise.

Pour le premier semestre de l'exercice, soit entre avril et septembre, Sonova prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprises entre 16 et 18% pour un Ebita ajusté quasiment inchangé sur un an. La croissance a été modérée depuis le début de l'exercice, notamment sur le marché privé américain. L'augmentation des coûts du transport et des composants ainsi que l'inflation des salaires ont par ailleurs pesé sur la rentabilité du groupe, explique Sonova.

En ce qui concerne l'activité articles de consommation, spécialisée dans les casques et écouteurs et consolidée pour la première fois depuis la reprise d'une partie des activités de Sennheiser, ses ventes sont généralement plus dynamiques au second semestre en raison de son caractère saisonnier.

"Compte tenu de l'affaiblissement de la dynamique du marché attendu au second semestre, les objectifs corrigés impliquent une croissance solide du chiffre d'affaires", a estimé Arnd Kaldowski, directeur général, cité dans le communiqué. "Grâce aux récentes augmentations de prix, nous prévoyons une croissance solide et rentable au second semestre", a-t-il ajouté.

