Zurich (awp) - Le groupe Sonova s'est porté acquéreur d'Alpaca Audiology, un des plus importants distributeurs d'aides auditives aux Etats-Unis, pour un montant de 310 millions de dollars (environ 285 millions de francs suisses). La finalisation de la transaction, sujette aux autorisations réglementaires habituelles, est attendue pour la fin de l'exercice 2021/22, a précisé le groupe de Stäfa jeudi soir dans un communiqué.

Fondée en 2011, Alpaca Audiology emploie plus de 500 collaborateurs répartis sur quelque 220 sites. Sonova anticipe un apport au chiffre d'affaires annuel de 120 millions de dollars, ainsi qu'une marge brute d'exploitation (Ebitda) ajustée des coûts de transaction et d'intégration de plus de 50%. La transaction devrait avoir un impact positif sur le bénéfice par action (BPA) dès l'exercice 2022/23.

L'acquisition devrait être financée exclusivement par les liquidités existantes, sans recours à des capitaux tiers ou une sollicitation des marchés financiers.

Evoquant une "étape importante", le directeur général (CEO) de Sonova, Arnd Kaldowski, assure que la transaction permettra au groupe de renforcer nettement sa présence aux Etats-Unis, le plus important marché mondial d'aides auditives: "nous allons y doubler notre réseau et atteindre directement un nombre significatif de clients supplémentaires".

