Sonova chute à l'ouverture après avertissement sur bénéfice

Zurich (awp) - Le titre du fabricant d'aides auditives Sonova a dévissé mardi matin à l'ouverture de la Bourse suisse. L'entreprise a abaissé ses objectifs financiers pour l'année en cours, en raison d'un développement plus lent que prévu des ventes sur certains marchés au cours des premiers mois de l'exercice décalé 2022/23, qui a commencé au 1er avril.

A 09h28, le titre Sonova plongeait de 13,2% à 292,70 francs suisses, tandis que l'indice SLI reculait de 0,65%. En termes de chiffre d'affaires également, le titre générait le volume le plus important.

Le groupe saint-gallois invoque la hausse des coûts du transport et des composants, qui pèse sur les bénéfices. Sonova prévoit désormais pour l'exercice 2022/23 une croissance du chiffre d'affaires entre 15 et 19%, contre entre 17 et 21% jusqu'ici, à taux de change constants, selon un communiqué publié mardi.

Quant à l'Ebita ajusté, il devrait croître à un taux compris entre 6 et 10%, contre une fourchette allant de 12 à 18% jusque-là. La récente évolution des taux de change aura également un impact négatif sur la rentabilité en francs suisses, note encore l'entreprise.

Sonova avait déjà averti qu'un report de l'inflation sur les prix n'était pas possible sans un décalage, note Daniel Buchta, de la Banque cantonale de Zurich. Le recul de la demande était également attendu. "Nous sommes donc surpris que ces facteurs affectent la performance à ce point, en particulier au niveau de la rentabilité", écrit-il.

La ZKB prévoit d'abaisser ses prévisions pour l'exercice en cours et probablement pour le suivant également.

"L'avertissement sur les bénéfices de Sonova est négatif et surprenant", écrit de son côté Sibylle Bischofberger, de Vontobel. "Nous attendons une réaction négative des marchés, car le titre a enregistré une performance bien supérieure au secteur médical depuis de début de l'année", ajoute-t-elle.

rq/ck/al