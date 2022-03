Sonova finalise le rachat d'Alpaca Audiology

Zurich (awp) - Sonova boucle l'acquisition d'Alpaca Audiology, un distributeur d'aides auditives aux Etats-Unis, dont la reprise avait été annoncée en janvier pour 310 millions de dollars (environ 285 millions de francs suisses).

L'entreprise de Springfield dans le Missouri gère 220 cliniques à travers le pays, permettant de doubler le réseau de Sonova aux Etats-Unis et d'étendre son accès à la clientèle "sur le plus grand marché mondial" d'aides auditives, selon le communiqué paru mardi.

Sur une base annuelle, Alpaca doit apporter un chiffre d'affaires d'environ 120 millions de dollars (110 millions de francs suisses) et une marge Ebitda ajustée des coûts de transaction et d'intégration entre 15% et 19%. L'entreprise de Stäfa ne s'attend pas à une contribution significative au chiffre d'affaires consolidé et à l'Ebita ajusté au cours du dernier mois de l'exercice 2021/2022.

ck/fr