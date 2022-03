Sonova lance un nouveau programme d'achat d'actions à 1,5 milliard

Zurich (awp) - Le fabricant d'aides auditives Sonova continue de choyer ses actionnaires en lançant un nouveau programme de rachat d'actions doté de 1,5 milliard de francs suisses. Le précédent vient d'être bouclé et a permis au groupe de Stäfa d'acquérir environ 2 millions d'actions propres pour un montant de 699,3 millions.

Annoncé en mai 2021 et plafonné à 700 millions de francs suisses, le programme de rachat d'actions récemment finalisé a porté sur 3,125% des titres en circulation, précise mardi la société zurichoise. Le prix d'achat moyen s'est élevé à 347,50 francs suisses. La nominative Sonova a clôturé lundi à 364 francs suisses.

Le nouveau programme, qui sera lancé en avril et dont la durée atteindra 36 mois, sera financé par le flux de trésorerie disponible et par des emprunts supplémentaires. Il n'empêchera pas Sonova d'atteindre "à terme" l'objectif de rapport entre la dette nette et le résultat brut d'exploitation (Ebitda) de 1,0-1,5x.

La société zurichoise se dit confiante dans sa capacité à générer des liquidités, assure maintenir une politique financière prudente et s'attend à disposer de fonds suffisants pour investir encore dans ses initiatives de croissance.

L'ensemble des actions rachetées dans le cadre des deux programmes sont destinées à la destruction, moyennant le feu vert de l'assemblée générale, précise le communiqué.

