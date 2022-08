Sonova rachète une chaîne chinoise de soins auditifs

Zurich (awp) - Le spécialiste des aides auditives Sonova a annoncé vendredi l'acquisition de Hysound Group, une chaîne de cliniques chinoise spécialisée dans ce même domaine. Les détails financiers de l'opération, qui doit être clôturée au second semestre 2022/2023, n'ont pas été divulgués.

Ce rachat permet à l'entreprise zurichoise de renforcer sa présence dans l'Empire du milieu, en ajoutant à son réseau de distribution 200 cliniques dans plus de 70 villes chinoises, a précisé Sonova dans un communiqué.

"Nous nous attendons à ce que la croissance rapide de la classe moyenne (en Chine) va renforcer, ces cinq à dix prochaines années, le très faible taux de pénétration des appareils auditifs", a estimé le directeur général de Sonova, Arnd Kaldowski.

Hysound compte plus de 650 employés et a dégagé en 2021 un chiffre d'affaires en progression de plus de 10% à environ 32 millions de francs suisses.

