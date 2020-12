Sonova reçoit le feu vert pour deux processeurs aux Etats-Unis

Données financières CHF USD EUR CA 2021 2 577 M 2 898 M 2 395 M Résultat net 2021 443 M 498 M 412 M Dette nette 2021 224 M 252 M 208 M PER 2021 32,6x Rendement 2021 1,27% Capitalisation 14 023 M 15 750 M 13 037 M VE / CA 2021 5,53x VE / CA 2022 4,63x Nbr Employés 14 349 Flottant 82,0% Graphique SONOVA HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SONOVA HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 233,25 CHF Dernier Cours de Cloture 222,50 CHF Ecart / Objectif Haut 36,2% Ecart / Objectif Moyen 4,83% Ecart / Objectif Bas -33,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Arnd Kaldowski Chief Executive Officer Robert F. Spoerry Non-Executive Chairman-Supervisory Board Ludger Althoff Group Vice President-Operations Hartwig Grevener Chief Financial Officer Andi Vonlanthen Group Vice President-Research & Development Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SONOVA HOLDING AG 0.45% 15 750 ABBOTT LABORATORIES 22.40% 182 991 MEDTRONIC PLC -0.44% 149 650 STRYKER CORPORATION 12.38% 88 480 BECTON, DICKINSON AND COMPANY -11.77% 69 677 HOYA CORPORATION 25.98% 46 161