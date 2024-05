Zurich (awp) - Le fabricant d'aides auditives Sonova a vu son résultat annuel reculer sur tous les fronts, confronté à une forte concurrence et aux effet négatifs de changes. Les actionnaires devront se contenter d'un dividende raboté de 30 centimes à 4,30 francs suisses par action.

Le chiffre d'affaires du groupe zurichois a reculé de 3% à 3,63 milliards de francs suisses sur l'exercice décalé 2023-2024, clos fin mars. Apurées des effets de changes, les recettes ont par contre augmenté de 3,2%.

En matière de rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebita) ajusté a baissé de 8,2% à 771,4 millions de francs suisses, a annoncé l'entreprise mardi dans un communiqué. Le bénéfice après impôts s'est établi à 609,5 millions, en repli de 7,4% comparé à l'exercice précédent.

Alors que les recettes et l'Ebita sont conformes aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, le profit après impôts et le dividende dépassent les attentes du marché. La direction de Sonova tablait, elle, sur une croissance annuelle de 3% à 7% du chiffre d'affaires et une amélioration de 4% à 8% de l'Ebita ajusté à taux de change constants.

Pour le nouvel exercice 2024-2025, le groupe anticipe une progression des recettes de 6-9% hors effets de changes et de 7-11% de l'Ebita ajusté.

