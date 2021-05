Sonova s'empare de la division Consumer de Sennheiser

Zurich (awp) - Sonova a signé un accord pour racheter la division Consumer de l'allemand Sennheiser pour 200 millions d'euros (219 millions de francs suisses). Le spécialiste des appareils auditifs veut élargir son portefeuille de produits, notamment dans les casques sans fil qui connaissent une croissance rapide.

L'unité Consumer, qui emploie 600 personnes, génère des recettes de 250 millions d'euros (274 millions de francs suisses) par an, selon le communiqué paru vendredi. Les produits, comme des écouteurs pour clients privés, sont vendus dans "un large réseau de distribution en ligne et en boutiques" jugé "bien établi" et bénéficiant de la "force de la marque" Sennheiser.

Sous réserve de l'approbation des autorités de régulation, la transaction devrait être conclue au cours du second semestre 2021.

ck/fr