Zurich (awp) - Sonova a vu ses résultats se contracter au premier semestre de son exercice décalé 2023/24, comme attendu. Dans la foulée, l'entreprise a raboté ses ambitions annuelles en matière de performance opérationnelle, ce dont les investisseurs ne lui ont visiblement pas tenu rigueur.

Le chiffre d'affaires réalisé entre avril et septembre s'est inscrit à 1,75 milliard de francs suisses, en repli de 5,1% sur un an. A taux de change constants (tcc) en revanche, l'évolution s'est avérée légèrement positive (+1,6%), précise Sonova mardi dans un communiqué.

Les ventes ont été affectées par le non renouvellement d'un contrat avec "un des plus grands clients aux Etats-Unis" - vraisemblablement le géant de la grande distribution Costco - ainsi que des "difficultés opérationnelles transitoires".

Rentabilité en berne

La rentabilité a souffert, notamment en raison des effets de change, qui ont réduit à néant les gains réalisés moyennant des hausses de prix. L'excédent opérationnel avant amortissements (Ebita) ajusté s'est affaissé de 12,1% à 350 millions de francs suisses (+2,5% tcc), pour une marge afférente de 20,0%, en baisse de 160 points de base (pb). Le bénéfice net, avant les participations minoritaires, a chuté de 15,7% en rythme annuel, à 249,6 millions.

"Après un démarrage modeste comme attendu, nous avons enregistré une nette accélération au cours du premier semestre de l'exercice", a déclaré le directeur général (CEO), Arnd Kaldowski, insistant sur les dépenses consenties pour développer l'écosystème numérique et le réseau de distribution de prothèses auditives.

Revenant sur le contrecoup de la perte du contrat avec Costco, il a assuré que cet effet était désormais terminé. Selon lui, les derniers lancements de produits, basés sur la plateforme Lumity, devraient insuffler un nouvel élan à la marche des affaires.

Pour la suite de l'exercice, la direction de Sonova se veut optimiste en ce qui concerne les ventes et réaffirme son objectif de croissance de 3 à 7% du chiffre d'affaires consolidé (tcc) et table sur une "nette accélération" pour la deuxième moitié de l'exercice.

Pour l'Ebita ajusté en revanche, la barre a été abaissée à 4-8%, contre 6-10% jusqu'ici, en raison des investissements qui seront nécessaires pour maintenir les recettes à niveau.

Experts critiques, investisseurs conquis

La copie rendue par la holding basée à Stäfa est peu ou prou conforme aux projections des analystes sondés par AWP. Même si Sonova a réaffirmé son objectif de ventes, il faut s'attendre à ce que les recettes effectives s'inscrivent plutôt dans le bas de la fourchette visée, prédit la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Dans une note, l'établissement se montre circonspect quant à l'accélération de la dynamique signalée par l'entreprise, et ne s'attend guère à de nouvelles impulsions avant 2024 et le lancement d'une nouvelle plateforme d'aides auditives.

"Les concurrents se renforcent et l'avance technologique de Sonova se dissipe peu à peu", constate pour sa part Vontobel, pour qui le lancement de Lumity n'a pas rencontré le succès espéré.

Plus clément, Barclays évoque une copie semestrielle largement conforme aux expectatives, soulignant que le recul est essentiellement dû à des pertes de parts de marché déjà connues et des vents contraires sur le front des devises, alors que les perspectives de croissance restent significatives et justifient la recommandation d'achat du titre.

A la Bourse, c'est apparemment aussi ce qu'ont retenu les détenteurs de capitaux. La nominative Sonova a en effet terminé sur la plus haute marche du podium des 30 valeurs vedettes, avec un gain de 5,3% à 246,30 francs suisses et dans un SMI en hausse de 0,3%.

