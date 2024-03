Sonu Infratech Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la construction mécanique et civile. Les services de la société comprennent des services de construction civile, tels que le pilonnage, l'excavation, la préparation des routes, le nivellement des terrains et la peinture structurelle ; la construction de bâtiments dans le cadre de projets commerciaux et industriels ; des services d'échafaudage mécanique, y compris la structuration et la tuyauterie ; l'entretien des installations à Reliance DTA (Domestic Territory Area), Reliance SEZ (Special Economic Zone), Reliance MTF (Marine Time Farm incluant DTA et SEZ), Reliance J3 (C2 Complex, PCG DTA, PCG SEZ, Rubber Plant), et Nayara Maintenance ; les services de réparation et d'entretien tels que la plomberie, l'électrification, le nettoyage des navires, des installations et des machines, et des réservoirs. La société dispose également de ses propres installations, machines et véhicules, ce qui lui permet de fournir une gamme de services de construction civile pour tous les types de travaux de construction civile et d'infrastructure.

Secteur Construction et ingénierie