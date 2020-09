La PlayStation 5 de Sony sortira en novembre

Données financières JPY USD EUR CA 2021 8 269 Mrd 78 746 M 66 938 M Résultat net 2021 516 Mrd 4 914 M 4 177 M Tréso. nette 2021 2 226 Mrd 21 202 M 18 023 M PER 2021 19,5x Rendement 2021 0,59% Capitalisation 10 070 Mrd 96 037 M 81 519 M VE / CA 2021 0,95x VE / CA 2022 0,85x Nbr Employés 111 700 Flottant 96,8% Graphique SONY CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SONY CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 9 938,25 JPY Dernier Cours de Cloture 8 210,00 JPY Ecart / Objectif Haut 59,6% Ecart / Objectif Moyen 21,1% Ecart / Objectif Bas -2,56% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Kenichiro Yoshida Co-Chairman, President & Chief Executive Officer Shuzo Sumi Co-Chairman Hiroki Totoki Chief Financial Officer, Director & Vice President Toru Katsumoto Senior Managing Executive Officer, Head-R&D Makoto Toyoda Chief Information Officer & Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SONY CORPORATION 10.93% 96 037 PANASONIC CORPORATION -5.07% 21 731 TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 51.90% 13 257 LG ELECTRONICS INC. 25.66% 13 182 SHARP CORPORATION -20.65% 7 793 SHENZHEN MTC CO., LTD. 85.63% 4 347