Sony retire le jeu vidéo Cyberpunk 2077 du PlayStation Store

Données financières JPY USD EUR CA 2021 8 503 Mrd 82 272 M 67 112 M Résultat net 2021 779 Mrd 7 534 M 6 146 M Tréso. nette 2021 2 492 Mrd 24 113 M 19 670 M PER 2021 15,7x Rendement 2021 0,50% Capitalisation 12 386 Mrd 120 Mrd 97 762 M VE / CA 2021 1,16x VE / CA 2022 1,06x Nbr Employés 111 700 Flottant 97,7% Graphique SONY CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SONY CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 23 Objectif de cours Moyen 10 964,50 JPY Dernier Cours de Cloture 10 025,00 JPY Ecart / Objectif Haut 35,7% Ecart / Objectif Moyen 9,37% Ecart / Objectif Bas -20,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Kenichiro Yoshida Co-Chairman, President & Chief Executive Officer Shuzo Sumi Co-Chairman Hiroki Totoki Chief Financial Officer, Director & Vice President Toru Katsumoto Chief Technology Officer & EVP Makoto Toyoda Chief Information Officer & Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) SONY CORPORATION 35.45% 120 105 PANASONIC CORPORATION 14.76% 26 732 LG ELECTRONICS INC. 34.40% 15 042 TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION 57.72% 13 979 SHARP CORPORATION -12.82% 8 701 XIAMEN INTRETECH INC. 46.71% 4 498