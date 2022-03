Analyse-Sony lance la contre-attaque de Game Pass avec une mise à niveau du service d'abonnement

Sony a déclaré que son service PlayStation Plus étendu proposera des centaines de jeux, dont des succès récents tels que "Spider-Man : Miles Morales", pour un tarif mensuel fixe lors de son lancement aux États-Unis, en Europe et au Japon en juin.

Le service n'inclura pas les nouvelles sorties, a déclaré à Reuters Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, mais les utilisateurs pourront tout de même trouver des titres à gros budget tels que "Returnal" et "God of War".

"Il y aura davantage de titres provenant de PlayStation Studios, et tous les grands éditeurs seront représentés", a déclaré Ryan.

Sony est généralement considéré comme le leader de la guerre des consoles, avec 17 millions d'unités de PlayStation 5 (PS5) vendues malgré la pénurie de puces qui frappe la production, mais il a été mis sous pression pour répondre à la croissance des services d'abonnement de jeux de type Netflix.

Le service remanié de Sony combine l'actuel PlayStation Plus, qui compte 48 millions d'abonnés et propose des jeux en ligne et seulement quelques jeux gratuits chaque mois, avec PlayStation Now, qui compte 3,2 millions d'utilisateurs et une bibliothèque de jeux à télécharger et à diffuser en continu.

Il existe trois niveaux, dont les prix varient de 9,99 $ à 17,99 $ par mois ou de 59,99 $ à 119,99 $ par an. Le niveau de prix le plus bas, PlayStation Plus Essential, ressemble à l'offre actuelle de Sony.

PlayStation Plus Extra ajoute un catalogue de jeux PS4 et PS5. PlayStation Plus Premium propose une bibliothèque supplémentaire de titres plus anciens, le streaming en nuage dans les principaux marchés et des essais de jeux limités dans le temps.

Une telle rationalisation est "en retard", a déclaré Lewis Ward, responsable de la recherche sur les jeux chez IDC.

"Le nombre d'abonnés PlayStation dans les deux niveaux supérieurs... va augmenter au fil du temps, ce qui est sans aucun doute une raison essentielle de ce changement", a déclaré Ward.

Compte tenu du coût élevé du développement de nouveaux jeux, les analystes craignaient que la pression exercée pour regrouper davantage de contenu avec les abonnements ne réduise les bénéfices de la très convoitée unité de jeux de Sony.

Sony cherchera à préserver les ventes de nouveaux jeux parallèlement au service d'abonnement.

"Je pense que cette démarche devrait améliorer les marges, car davantage de joueurs seront poussés vers des abonnements plus coûteux", a déclaré Piers Harding-Rolls, responsable de la recherche sur les jeux chez Ampere Analysis.

"Si les coûts d'acquisition de contenu augmentent, Sony devra trouver un équilibre avec les revenus supplémentaires générés par la base d'abonnés PS Plus", a-t-il ajouté.

JEU À ENJEUX ÉLEVÉS

Microsoft développe agressivement Game Pass, qui compte 25 millions d'abonnés, en ajoutant de nouveaux titres le jour de leur lancement tout en achetant des studios pour élargir son offre.

En janvier, la firme de Redmond, Washington, a conclu un accord de 68,7 milliards de dollars pour l'éditeur de "Call of Duty" Activision Blizzard.

Sony, qui a construit son propre réseau de studios internes, a répondu en achetant l'éditeur de "Destiny", Bungie, pour 3,6 milliards de dollars, et de nombreux analystes s'attendent à d'autres transactions.

Microsoft a pris une avance précoce sur les abonnements, représentant 60% des abonnements aux jeux en Amérique du Nord et en Europe, contre 7% pour Sony, selon Ampere Analysis. Les abonnements ne représentent que 4 % des dépenses totales en matière de jeux.

"PlayStation pense qu'il est plus intelligent pour eux et pour les éditeurs tiers de mettre les anciens jeux dans le plan d'abonnement afin que les nouveaux jeux puissent maximiser leur potentiel de revenus pendant leurs fenêtres de lancement", a déclaré Ward d'IDC.

Cette hésitation signifie que l'offre de Sony "n'aura pas l'attrait du service de Microsoft", a ajouté Harding-Rolls d'Ampere.

Les prix annoncés par Sony sont considérés comme compétitifs. Les 120 $ de frais annuels du niveau Premium sont à comparer aux 180 $ de Game Pass Ultimate. Tous deux proposent le cloud gaming, les utilisateurs de Sony pouvant diffuser des titres en streaming sur leurs consoles et PC.

Le cloud gaming est considéré comme l'avenir de l'industrie, car il ne nécessite pas le téléchargement ou l'installation de jeux sur une console ou un PC. Il s'agit d'une menace potentielle pour le secteur des consoles, dont les opérateurs ont agi comme des gardiens de l'industrie.

Un abonnement annuel au PlayStation Plus Extra de niveau intermédiaire, qui ne comporte pas cette fonction de jeu en nuage, revient à un peu plus de 8 dollars par mois, contre 9,99 dollars pour le Game Pass.

"Une valeur et un prix de cette nature ne seraient tout simplement pas possibles si nous devions intégrer nos nouveaux jeux dans le service dès leur sortie", a déclaré Ryan de Sony.

Microsoft a déclaré que les abonnés au Game Pass jouent à plus de jeux et dépensent plus en jeux, également - un point de vue repris par Sony.

"Tout se résume à l'engagement", a déclaré Ryan. "Si vous obtenez l'engagement des gens sur votre plateforme, la monétisation suit généralement."