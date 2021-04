CD Projekt veut faire de Cyberpunk 2077 un succès sur le long terme

Le jeu de rôle, présenté comme un "monde ouvert, une histoire d'action-aventure se déroulant dans ... une mégalopole obsédée par le pouvoir, le glamour et la modification du corps" et mettant en scène la star hollywoodienne Keanu Reeves, a été retardé trois fois avant son lancement. "Je ne vois pas d'option pour mettre Cyberpunk 2077 au placard. Nous sommes convaincus que nous pouvons amener le jeu à un niveau tel que nous pourrons en être fiers et donc le vendre avec succès pendant des années", a déclaré M. Kicinski

CD Projekt a publié un correctif pour Cyberpunk 2077 le mois dernier, et Kicinski a déclaré que le nouveau correctif 1.2 était une étape vers le retour du jeu dans le magasin PlayStation. Cyberpunk 2077 était le jeu le plus attendu de CD Projekt depuis "The Witcher : Wild Hunt" de 2015. Le mois dernier, la société a également annulé de manière inattendue les plans de développement d'une version multijoueur autonome de Cyberpunk 2077.

Autre revers, CD Projekt a été victime d'une cyberattaque en février. Selon M. Kicinski, l'entreprise n'a perdu aucune donnée lors de cette attaque, qui était due à une faille dans un logiciel externe, et n'a entraîné qu'un retard de 2 à 3 semaines dans ses travaux de développement.

Ambitions de croissance externe

M. Kicinski, qui travaille chez CD Projekt depuis sa création il y a près de trente ans, a déclaré que l'entreprise était à la recherche d'opportunités d'acquisitions alors qu'elle s'engage dans un changement "fondamental" pour pouvoir développer deux jeux à gros budget en parallèle à partir de l'année prochaine. Les acquisitions ne viseraient pas à accroître les résultats financiers et ne seraient pas limitées à un emplacement géographique, a-t-il précisé.

Il a également déclaré qu'étant donné que les prises de contrôle hostiles ne peuvent être totalement exclues dans l'industrie du jeu, la société a pris des mesures il y a quelques années pour réduire le risque de devenir une cible de prise de contrôle, notamment en plafonnant les droits de vote d'un actionnaire à 20 %

CD Projekt fait l'objet de recours collectifs aux États-Unis à la suite des débuts difficiles de Cyberpunk. La société est représentée par le cabinet d'avocats Cooley LLP. Dans l'une de ces affaires, CD Projekt a déclaré vendredi que les plaintes déposées contre la société aux États-Unis concernant les conditions des accords de distribution avec Valve Corp. avaient été retirées.

Le titre a perdu 33% depuis le 1er janvier.