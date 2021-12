Electronique Concurrence sur plusieurs plans

Alors que les ventes mondiales de téléviseurs tendent à stagner autour de 220 millions d'unités par an, les commercialisations de téléviseurs à technologie d'écran avancée devraient fortement croître sur les cinq prochaines années.



Bataille mondiale dans les téléviseurs à technologie avancée

Selon le cabinet Display Supply Chain Consultants (DSCC), les ventes des postes à technologie d'écran avancée ont bondi en 2021 de 46% en volume (à 19 millions d'unités) et de 67% en valeur (à 26,7 milliards de dollars). Sur les cinq prochaines années, la dynamique devrait se poursuivre, les ventes étant respectivement portées à 43,1 millions d'unités et 52 milliards de dollars. Ces téléviseurs, qui recouvrent notamment les écrans Oled et les écrans LCD améliorés, forment le segment haut de gamme du marché. Ce créneau est l'objet d'une forte concurrence entre les grandes marques. Le sud-coréen LG domine à 50% le segment des téléviseurs Oled, loin devant Sony, numéro deux avec environ 20% de part de marché. Quant à Philips, il parie sur des écrans toujours plus premium en lançant une nouvelle gamme d'écrans Oled grâce à sa collaboration avec le spécialiste du son Bowers & Wilkins. Cette initiative participe à la valorisation du marché des téléviseurs, dont le prix de vente moyen a augmenté de plus de 20% sur les six premiers mois de l'année.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.