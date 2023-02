Explicatif - Comment Microsoft répond aux préoccupations antitrust concernant l'accord avec Activision

QU'EST-CE QUE L'OFFRE D'ACTIVISION ?

Microsoft a annoncé l'offre d'Activision en janvier de l'année dernière, la plus importante de son histoire, afin de renforcer sa puissance de feu sur le marché en plein essor des jeux vidéo et de s'attaquer aux leaders Tencent et Sony, et de jeter les bases de son investissement dans les métavers, des espaces numériques rendus plus réalistes par l'utilisation de la réalité virtuelle (VR) ou de la réalité augmentée (AR).

QUE DISENT LES RÉGULATEURS ANTITRUST ?

En décembre, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a demandé à un juge de bloquer l'accord, affirmant qu'il donnerait à la Xbox de Microsoft un accès exclusif aux jeux d'Activision et laisserait de côté les consoles Playstation et Nintendo de Sony.

L'agence britannique de la concurrence CMA a suggéré de céder Call of Duty pour répondre à ses préoccupations, tandis que la Commission européenne a mis en garde Microsoft contre l'éventuel impact anticoncurrentiel de l'accord.

QUI SONT LES DÉTRACTEURS ET LES PARTISANS DE L'ACCORD ?

Le leader du marché, Sony, veut que l'accord soit bloqué. Un groupe de 10 joueurs aux États-Unis a intenté un procès antitrust privé contre les consommateurs au sujet de l'accord.

La Fédération européenne de développement de jeux, qui regroupe plus de 2 500 studios de jeux dans 22 pays européens, et UNI Global Union soutiennent l'acquisition.

QU'A DIT ET PROPOSÉ LE PRÉSIDENT DE MICROSOFT ?

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré qu'il ne pense pas "qu'il soit faisable ou réaliste de penser qu'un jeu ou une tranche de cette société (Activision) puisse être découpé et séparé du reste" et qu'il ne "voit pas de voie viable pour vendre le studio Activision pour la qualité du jeu à quelqu'un d'autre."

M. Smith a déclaré que l'AMC a le choix entre tuer l'accord et cimenter la part de marché de 80 % de Sony en Europe ou l'effacer avec des remèdes comportementaux tels que les accords de licence avec Nintendo et Nvidia qui apporteront Call of Duty à 150 millions de personnes supplémentaires.

QUELS SONT LES ACCORDS DE LICENCE DE NINTENDO ET NVIDIA ?

Les deux sociétés ont signé des accords de licence de 10 ans qui apporteront Call of Duty à leurs plates-formes de jeux, mais ces accords sont conditionnés à l'approbation de l'accord avec Activision.

LA TACTIQUE DE MICROSOFT FONCTIONNERA-T-ELLE ?

Les remèdes comportementaux tels que les accords de licence sont difficiles à vendre pour l'AMC qui a fait jouer ses muscles en 2021 lorsqu'elle a ordonné à Meta, propriétaire de Facebook, de vendre la plateforme d'images animées Giphy après que l'accord ait été conclu.

La Commission européenne pourrait être plus ouverte à de tels remèdes s'ils peuvent apaiser ses inquiétudes, mais il est encore trop tôt pour le dire.

QUI A DONNÉ LE FEU VERT JUSQU'À PRÉSENT ?

Le Brésil, le Chili, la Serbie et l'Arabie saoudite ont donné leur approbation inconditionnelle.

QUOI DE NEUF ?

La décision de l'autorité antitrust de l'UE est attendue pour le 11 avril, mais le délai peut être prolongé en fonction du moment où les remèdes sont proposés.

La CMA a donné à Microsoft jusqu'à 1700 GMT le 22 février pour commenter les remèdes possibles, avec une audience de réponse possible début mars, les soumissions et réponses finales en mars et le 26 avril pour un rapport final.

M. Smith de Microsoft a déclaré que l'entreprise se battrait contre la demande de la FTC de bloquer l'accord.