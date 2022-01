L'accord Microsoft-Activision donne aux spéculateurs sur les fusions une nouvelle coqueluche.

La transaction devra être approuvée par les autorités antitrust aux États-Unis ainsi que dans d'autres juridictions importantes, notamment l'Union européenne et la Chine. Elle intervient alors que l'administration du président Joe Biden renforce sa surveillance des grandes fusions, accusant certaines d'entre elles d'être à l'origine d'augmentations de prix pour les consommateurs qui alimentent l'inflation.

L'action d'Activision a clôturé à 82,15 dollars mercredi, bien en deçà du prix de 95 dollars par action fixé pour l'opération, ce qui traduit la crainte que les autorités de réglementation ne rejettent une combinaison qui créerait la troisième plus grande société de jeux, après Tencent et Sony Group Corp.

Cela implique une probabilité de 57 % que l'opération soit conclue, sur la base du cours de clôture de l'action Activision de 65,39 dollars avant l'annonce de l'opération.

Cet écart important donne aux investisseurs désireux de parier sur la conclusion de l'opération la possibilité d'obtenir des rendements à deux chiffres. À l'heure où les stratégies d'arbitrage de fusions sont à la traîne par rapport à l'ensemble du marché boursier, il s'agit d'une proposition attrayante mais également risquée.

L'année dernière, les fonds d'arbitrage de fusions ont enregistré un rendement de près de 10 % selon les données de Hedge Fund Research, battant ainsi les rendements affichés en 2020, 2019 et 2018, mais talonnant le gain de 27 % du marché boursier plus large S&P 500 en 2021.

Pour certains investisseurs, le sabordage de l'acquisition de Willis Towers Watson par Aon pour 30 milliards de dollars, le ministère américain de la Justice ayant intenté une action en justice pour bloquer la transaction, a nui aux rendements.

Ils cherchent maintenant à revenir, en espérant que cette opération obligera également les concurrents à conclure leurs propres transactions.

"Les perspectives positives pour les entreprises axées sur les événements et les fusions-arbitrages en 2022 ont été accélérées par l'accord Microsoft-Activision", a déclaré Ken Heinz, président de Hedge Fund Research Inc.

Microsoft et Activision se sont donné jusqu'à juin 2023 pour conclure la transaction, ce qui donne aux fonds spéculatifs des mois pour évaluer comment les régulateurs réagiront au fait que Microsoft associe sa plate-forme Xbox aux jeux populaires d'Activision, tels que World of Warcraft et Diablo.

Les investisseurs pourraient avoir des indications sur la position de l'administration Biden prochainement, car la Federal Trade Commission devrait se prononcer sur l'acquisition prévue d'Aerojet Rocketdyne par l'entrepreneur de la défense Lockheed Martin pour 4,4 milliards de dollars, et le ministère de la Justice se prononcera sur l'offre de 13 milliards de dollars de l'assureur de soins de santé UnitedHealth pour le fournisseur de technologies et d'analyses de soins de santé Change Healthcare.

Les fonds spéculatifs tels que Millennium, Tiedemann Advisors et Pentwater Capital consacrent une grande partie de leur capital à parier sur les fusions et nombre d'entre eux détiennent des positions sur Microsoft et Activision depuis un certain temps. Les fonds communs de placement The Merger Fund, géré par Westchester Capital Management, et The Arbitrage Funds, géré par Water Island Capital, proposent des stratégies similaires.

Les représentants de ces sociétés ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.