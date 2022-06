L'ancien directeur général de Sony, Idei, meurt à 84 ans

Nobuyuki Idei, l'ancien directeur général de Sony Group Corp, qui a dirigé le conglomérat japonais pendant une décennie, est décédé d'une insuffisance hépatique le 2 juin, à l'âge de 84 ans, a annoncé la société mardi.

Idei avait pris la tête de l'entreprise en 1995 pour faire passer Sony du matériel au contenu, mais sous sa direction, la société à l'origine du Walkman a raté le passage aux MP3 et aux téléviseurs à écran plat.

Connu pour son côté urbain et charismatique, Idei avait été trié sur le volet par son prédécesseur Norio Ohga, mais sa poussée vers le contenu a ouvert un fossé entre les ingénieurs basés au Japon et les cadres étrangers du cinéma et de la musique.

"Lorsque j'étais à la tête de Sony, on m'a reproché de dire que nous ne devions pas fabriquer de panneaux", a déclaré Idei à Reuters en 2012.

"Mais lorsque Toyota construit des voitures, il achète l'acier à Nippon Steel. La valeur est dans la voiture, pas dans l'acier."

Sous Idei, Sony a cédé son avance dans l'industrie de la musique portable qu'elle avait créée à Apple, l'entreprise étant également dépassée par des rivaux nationaux et des entreprises coréennes dans le domaine des téléviseurs.

En 2000, la valorisation de Sony était sept fois supérieure à celle d'Apple et Ohga avait envisagé un rachat de la société californienne au début des années 1990, selon Reuters.

Idei a quitté ses fonctions en 2005 pour assumer la responsabilité de la baisse des bénéfices et a été remplacé par Howard Stringer, né en Grande-Bretagne, qui est devenu le premier étranger à diriger l'entreprise.

L'abandon de la fabrication s'est accéléré après le mandat d'Idei. Sony a vendu des activités matérielles déficitaires pour se concentrer sur le divertissement, notamment sur les jeux PlayStation.

"La prescience et la clairvoyance avec lesquelles (il) a prédit l'impact d'Internet et s'est engagé de manière proactive dans la numérisation de Sony me stupéfient encore aujourd'hui", a déclaré Kenichiro Yoshida, le directeur général de Sony, dans un communiqué.

Après son départ, Idei a continué à jouer un rôle dans l'entreprise japonaise en tant que conseiller et directeur dans les conseils d'administration des sociétés. (Reportage de Sam Nussey ; Montage de Clarence Fernandez)