Le régulateur indien de la concurrence a approuvé une fusion entre l'unité indienne du japonais Sony et Zee Entertainment si certaines conditions sont remplies, a rapporté mardi la chaîne de télévision ET Now, citant des sources familières avec la question.

Sony et Zee n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Tanvi Mehta, Montage de Louise Heavens)