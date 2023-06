L'entreprise indienne Zee en baisse de 7 % après que l'autorité de régulation des marchés a interdit aux promoteurs d'occuper des postes dans les conseils d'administration

Les actions de Zee Entertainment Ltd ont chuté de 6,6 % mardi après que l'autorité indienne de régulation des marchés a interdit à ses promoteurs de siéger au conseil d'administration d'une société cotée en bourse, ce qui pourrait retarder sa fusion avec une unité locale du groupe japonais Sony.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré lundi dans son ordonnance que les promoteurs du groupe Zee, Subhash Chandra et Punit Goenka, étaient activement impliqués dans le détournement de fonds de la société au profit d'entités liées au groupe.

Sony et Zee ont décidé de fusionner leurs chaînes de télévision, leurs actifs cinématographiques et leurs plateformes de diffusion en continu à la fin de 2021. (Reportage de Biplob Kumar Das à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee)