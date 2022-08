La fusion Exclusive-Sony-Zee peut nuire à la concurrence, un examen minutieux est nécessaire - organisme de surveillance indien

L'avis de la Commission indienne de la concurrence (CCI) du 3 août aux deux sociétés indique que l'organisme de surveillance est d'avis qu'une enquête supplémentaire est nécessaire dans cette affaire.

En décembre, Sony et Zee ont décidé de fusionner leurs chaînes de télévision, leurs actifs cinématographiques et leurs plates-formes de streaming afin de créer une puissance sur un marché clé de la croissance des médias et du divertissement de 1,4 milliard de personnes, défiant des rivaux comme Walt Disney Co.

Les conclusions de la CCI retarderont l'approbation réglementaire de l'opération et pourraient obliger les entreprises à proposer des changements à sa structure, ont déclaré trois avocats indiens familiers du processus. Si cela ne satisfait toujours pas la CCI, cela pourrait conduire à un processus d'approbation et d'enquête prolongé, ont-ils ajouté.

Dans une déclaration, Zee a déclaré qu'elle continuait à prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour mener à bien tous les processus d'approbation nécessaires à la fusion proposée.

La CCI et Sony en Inde n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les représentants de Sony au Japon n'ont pas répondu en dehors des heures de bureau.