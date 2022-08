La note de Sony relevée par l'agence Fitch

Tokyo (awp/afp) - L'agence de notation financière Fitch a relevé mardi d'un cran la note du géant japonais de l'électronique et du divertissement Sony, saluant la "stabilité opérationnelle" du groupe grâce à l'expansion de sa base de revenus récurrents.

L'agence a relevé la note sur la dette à long terme de Sony à "A-" contre "BBB+" précédemment, assortie d'une perspective stable, contre positive auparavant, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La nouvelle note "reflète l'amélioration de la stabilité opérationnelle de Sony, qui étend sa base de revenus récurrents, notamment dans les segments des jeux et de la musique, et se concentre sur l'électronique grand public haut de gamme et les capteurs d'images", a jugé Fitch.

"La solide génération de trésorerie d'exploitation devrait continuer à fournir à l'entreprise la flexibilité financière nécessaire pour maintenir un bilan solide", ajoute l'agence.

Celle-ci estime que "Sony se concentre sur les activités qui génèrent des revenus stables et des marges élevées, telles que les logiciels de jeux et le streaming musical" et que "ces activités compensent la volatilité des secteurs de l'électronique grand public et du divertissement".

Pour les jeux vidéo, Fitch relève que la part de Sony "de 43% des ventes de jeux est la plus importante sur le marché mondial des consoles, grâce à l'écosystème solide de PlayStation".

Notant "les risques à court terme pour les ventes de jeux" avec l'allègement des restrictions sanitaires dans le monde signifiant des modes de vie moins casaniers, Fitch estime que "la croissance sera soutenue par les efforts de la société pour développer ses propres jeux par le biais d'acquisitions ou de développements internes via une collaboration accrue au sein du groupe Sony, en utilisant ses propriétés intellectuelles (licences, NDLR) étendues".

Concernant l'activité de fabrication de capteurs d'images du groupe nippon, l'agence note par ailleurs que Sony "prévoit d'augmenter sa capacité de production" et pense qu'il "restera le leader du marché à moyen terme en raison de son avantage technologique" et "du nombre croissant d'appareils photo par téléphone".

