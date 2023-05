Le succès de "Last Of Us" stimule les ventes de jeux vidéo de Sony

Sony Group Corp a déclaré mercredi que le succès de la série télévisée "The Last Of Us", diffusée par la chaîne HBO, stimule les ventes de la série de jeux vidéo sur laquelle elle est basée, ce qui montre bien que le groupe réutilise ses franchises populaires.

"Nous avons pu constater très clairement qu'à chaque fois qu'un épisode de cette série baissait, les ventes du jeu augmentaient de façon spectaculaire", a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, lors d'une réunion avec les investisseurs.

Le succès de la série est un exemple notable des efforts déployés par Sony pour développer ses activités dans différents secteurs après sa transformation de fabricant d'électronique en géant du divertissement couvrant les jeux, la musique et les films.

Sony a également porté la franchise "The Last Of Us", qui met en scène des personnages luttant pour leur survie dans des États-Unis post-apocalyptiques, sur PC, dans le cadre d'un effort de diversification au-delà des consoles.

"Notre activité PC contribue déjà de manière significative aux bénéfices", a déclaré M. Ryan.

Sony s'attend à ce que le chiffre d'affaires réalisé sur PC atteigne 450 millions de dollars pour l'exercice en cours, contre 80 millions de dollars deux ans plus tôt.

En ce qui concerne les consoles, les problèmes de chaîne d'approvisionnement se sont atténués et les ventes de la PlayStation 5 devraient rattraper puis dépasser celles de la PlayStation 4 au cours de l'exercice actuel. Entre-temps, les investisseurs attendent des précisions sur l'expansion des services en direct et des jeux mobiles.

Alors que la force traditionnelle de Sony réside dans les jeux à un seul joueur, plus de la moitié des investissements de PlayStation cette année seront consacrés aux jeux à service en direct, qui proposent une mise à jour continue.

On s'attend à ce que les innovations en matière de technologie "cloud" et d'intelligence artificielle secouent l'industrie du jeu, dans laquelle Sony a joué un rôle de gardien.

"Nous avons des plans assez intéressants et assez agressifs pour accélérer nos initiatives dans l'espace du cloud qui se développeront au cours des prochains mois", a déclaré M. Ryan, sans fournir de détails. (Reportage de Sam Nussey ; Rédaction de Christopher Cushing)