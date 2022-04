Les États-Unis poussent l'ONU à réduire les importations de pétrole de la Corée du Nord, à interdire le tabac et à inscrire les pirates informatiques Lazarus sur une liste noire.

Les États-Unis ont fait circuler le projet aux 15 membres du Conseil cette semaine. Il n'était pas immédiatement clair si ou quand il pourrait être soumis à un vote. Une résolution nécessite neuf votes "oui" et aucun veto de la part de la Russie, de la Chine, de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis.

La Russie et la Chine ont déjà signalé leur opposition au renforcement des sanctions en réponse au lancement par Pyongyang, le mois dernier, d'un missile balistique intercontinental - son premier depuis 2017.

L'envoyé spécial des États-Unis sur la Corée du Nord, Sung Kim, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que les États-Unis avaient discuté du projet de texte de l'ONU avec la Chine et la Russie, mais "malheureusement, je ne peux pas signaler que nous avons eu des discussions productives avec eux jusqu'à présent."

Des responsables et des analystes américains et sud-coréens ont également déclaré qu'il y a de plus en plus de signes que la Corée du Nord pourrait aussi bientôt tester une arme nucléaire pour la première fois depuis 2017.

La résolution de l'ONU rédigée par les États-Unis étendrait l'interdiction des lancements de missiles balistiques pour inclure les missiles de croisière ou "tout autre système de livraison capable de livrer des armes nucléaires."

Elle réduirait de moitié les exportations de pétrole brut vers la Corée du Nord à 2 millions de barils par an et de moitié les exportations de pétrole raffiné à 250 000 barils. Elle vise également à interdire les exportations nord-coréennes de "combustibles minéraux, d'huiles minérales et de produits de leur distillation."

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est connu pour être un fumeur invétéré - on le voit fréquemment avec une cigarette à la main sur les photos des médias d'État - et le projet de résolution interdirait les exportations vers la Corée du Nord de tabac et de tabac manufacturé.

La Corée du Nord est soumise aux sanctions de l'ONU depuis 2006, que le Conseil de sécurité de l'ONU a régulièrement - et unanimement - renforcées au fil des ans pour tenter de couper le financement des programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de Pyongyang.

HACKERS LAZURUS

Le conseil a renforcé les sanctions contre Pyongyang pour la dernière fois en 2017, mais depuis lors, Pékin et Moscou ont fait pression pour un assouplissement des mesures pour des raisons humanitaires.

Les États-Unis et leurs alliés affirment que Kim est à blâmer pour la situation humanitaire, l'accusant de détourner de l'argent vers les armes nucléaires et les programmes de missiles au lieu de le dépenser pour le peuple nord-coréen.

L'État asiatique ermite a réussi à se soustraire à certaines sanctions de l'ONU et a continué à développer ses programmes, selon les observateurs indépendants des sanctions de l'ONU, qui ont signalé en février que les cyberattaques nord-coréennes sur les bourses de cryptomonnaies rapportaient à Pyongyang des centaines de millions de dollars.

Le projet de résolution imposerait un gel des actifs au groupe de pirates informatiques Lazarus, qui, selon les États-Unis, est contrôlé par le Bureau général de reconnaissance, le principal bureau de renseignement de la Corée du Nord.

Le groupe Lazarus a été accusé d'être impliqué dans les attaques de ransomware "WannaCry", le piratage de banques internationales et de comptes clients, et les cyberattaques de 2014 contre Sony Pictures Entertainment.

Le projet de résolution interdirait également à quiconque "d'acheter ou de faciliter l'achat de services liés aux technologies de l'information et de la communication" à la Corée du Nord.

Interrogé sur la pression américaine la semaine dernière, l'ambassadeur chinois aux Nations Unies, Zhang Jun, a déclaré : "Nous ne pensons pas que des sanctions supplémentaires seront utiles pour apaiser la tension, elles pourraient même aggraver la situation."