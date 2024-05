Sony Group Corporation (ex Sony Corporation) figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de produits électroniques et de divertissement. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de jeux (28,9%) : consoles, logiciels et consommables ; - vente de produits multimédias (21,1%) : téléviseurs (37,3% du CA), équipements de télécommunications mobiles (18,8%), appareils photo et cameras vidéos (17,7%), équipements audio et vidéo (16,5%) et autres (9,7%) ; - production et distribution d'oeuvres musicales (10,3% ; Sony Music Entertainment) ; - vente de solutions d'imagerie et de capteurs (10,4%) ; - production et distribution d'oeuvres cinématographique et de programmes télévisuels (8,4%) : activités assurées notamment par le biais de Sony Pictures et de Columbia Pictures ; - autres (2,4%). Le solde du CA (18,5%) concerne les prestations de services financiers. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (32,9%), Chine (8,5%), Asie-Pacifique (9,6%), Etats-Unis (23,9%), Europe (20,2%) et autres (4,9%).

Secteur Appareils électroniques