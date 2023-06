Les actions de l'entreprise indienne Zee chutent, les inquiétudes concernant le retard de la fusion avec Sony resurgissant après l'interdiction des promoteurs par le SEBI

Les actions de la société indienne Zee Entertainment ont chuté de près de 7 % mardi, un jour après que l'autorité de régulation des marchés a interdit à ses promoteurs d'occuper des postes au sein du conseil d'administration d'une société cotée en bourse pendant un an, ce qui pourrait retarder sa fusion avec une unité de Sony.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a déclaré lundi que les promoteurs du groupe Zee, Subhash Chandra et Punit Goenka, étaient activement impliqués dans le détournement de fonds de la société au profit d'entités liées au groupe.

Sony et Zee ont décidé de fusionner leurs chaînes de télévision, leurs actifs cinématographiques et leurs plateformes de diffusion en continu à la fin de l'année 2021. Cependant, l'opération a été retardée pour diverses raisons, notamment une bataille juridique avec des créanciers concernant des défauts de paiement de prêts par une entité du groupe Zee et des informations selon lesquelles les bourses reconsidéraient les approbations de la fusion.

Punit Goenka devait devenir le directeur général de l'entité fusionnée dans le cadre de l'accord.

Bien que Chandra et Goenka puissent faire appel de l'ordonnance, l'interdiction de la SEBI sera un point douloureux dans la fusion avec Sony, a déclaré Amit Kumar Gupta, fondateur et directeur des investissements de Fintrekk Capital, une société de recherche sur les actions basée à Delhi.

Le conseil d'administration de Zee examine actuellement l'ordonnance de la SEBI, et des conseils juridiques appropriés sont demandés afin de prendre les prochaines mesures nécessaires, a déclaré le président R. Gopalan dans un communiqué.

En février, un tribunal indien a suspendu la procédure d'insolvabilité engagée par le créancier IndusInd Bank Ltd à l'encontre de Zee, ce qui a constitué un grand soulagement pour l'entreprise de médias. Par la suite, la société a réglé son différend avec le créancier.

M. Goenka a déclaré en février que l'entreprise continuait à se concentrer sur la réalisation en temps utile du projet de fusion avec Sony.

Les actions de Zee ont récupéré quelques pertes et se négociaient en baisse de 1,7 % à 10 h 29 IST. (Reportage de Sethuraman NR et Biplob Kumar Das à Bengaluru ; Rédaction de Nivedita Bhattacharjee et Sonia Cheema)