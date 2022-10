Microsoft affirme que le Royaume-Uni a été influencé par Sony dans son enquête sur l'accord avec Activision Blizzard.

L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré le mois dernier que l'acquisition pourrait nuire à la concurrence et devait faire l'objet d'une enquête approfondie.

Microsoft pourrait utiliser son contrôle sur les jeux populaires pour nuire à ses rivaux, y compris ceux qui opèrent dans les services d'abonnement multi-jeux et les jeux en nuage, a-t-elle déclaré.

Il s'agit d'une "fusion qui change la donne", a-t-elle déclaré dans sa décision complète de mercredi, qui donnerait à Microsoft les franchises les plus vendues, notamment "Call of Duty", "World of Warcraft" et "Candy Crush".

"La CMA craint que le fait d'avoir le contrôle total de ce puissant catalogue (...) ne conduise Microsoft à porter préjudice aux consommateurs en entravant la capacité de Sony - le plus proche rival de Microsoft dans le domaine des jeux - à faire face à la concurrence", a-t-elle déclaré.

Microsoft a déclaré que la CMA avait adopté les plaintes de Sony sans le "niveau approprié d'examen critique".

Dans sa soumission, elle a déclaré que la PlayStation de Sony avait été la plus grande plateforme de console pendant plus de 20 ans, et qu'il n'était pas crédible de suggérer que sa domination serait remise en cause par la perte d'accès à un seul titre.

"La décision de renvoi s'appuie à tort sur des déclarations intéressées de Sony qui exagèrent considérablement l'importance de 'Call of Duty' pour lui et négligent de tenir compte de la capacité évidente de Sony à répondre de manière compétitive", a déclaré Microsoft.

Elle a ajouté qu'elle s'était engagée à garder "Call of Duty" sur PlayStation.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré : "Cet accord profitera aux joueurs, aux développeurs et à l'industrie, car nous cherchons à offrir plus de jeux à plus de gens."

Un porte-parole de Sony PlayStation a réitéré son point de vue selon lequel l'accord était "mauvais pour la concurrence, mauvais pour l'industrie du jeu et mauvais pour les joueurs eux-mêmes".

"Cet accord donnerait à l'écosystème Xbox de Microsoft une combinaison unique de technologie et de contenu, et donc une position dominante dans le domaine des jeux, avec des conséquences dévastatrices pour les consommateurs, les développeurs indépendants et Sony lui-même", a-t-il déclaré.

L'accord, qui a été annoncé en janvier, devra être approuvé aux États-Unis ainsi que dans d'autres juridictions importantes, notamment l'Union européenne et la Chine.