POINT MARCHÉS-Hausse en vue en Europe après la baisse des taux en Chine

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, ouverture du marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus en hausse de 0,3% à 0,6% * L'Asie dans le vert, la banque centrale de Chine a abaissé ses taux * Wall Street devrait rebondir, le Nasdaq est entré en correction mercredi * Les "minutes" de la BCE, l'inflation en zone euro à suivre par Laetitia Volga PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture dans le sillage des marchés asiatiques, le nouvel assouplissement monétaire de la banque centrale en Chine l'emportant sur la séance négative la veille à Wall Street. Les contrats à terme signalent un gain de 0,33% pour le CAC 40 parisien à l'ouverture, une hausse de 0,39% pour le Dax à Francfort, de 0,58% pour le FTSE à Londres et de 0,49% pour l'EuroStoxx 50 . La Banque populaire de Chine (BPC) a accentué ses mesures d'assouplissement monétaire jeudi en abaissant ses taux préférentiels de prêt (TPP) à un an et à cinq ans afin de soutenir une économie en perte de vitesse. Cette décision, qui intervient après la réduction lundi du taux de facilité de crédit à moyen terme, était attendue par les acteurs du marché à la suite d'une série d'indicateurs contrastés pour la deuxième économie mondiale. L'initiative de la BPC tranche avec l'orientation prise par la plupart des grandes banques centrales vers un resserrement de leurs politiques accommodantes. Le marché anticipe que la Réserve fédérale américaine, dont le comité de politique monétaire se réunit les 25 et 26 janvier, entame dès le mois de mars le relèvement de ses taux d'intérêt. Les investisseurs suivront à 12h30 GMT la publication des "minutes" de la Banque centrale européenne (BCE). Coté indicateurs, la séance sera animée notamment par les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro (10h00 GMT), qui devraient confirmer, selon le consensus Reuters, une hausse de 5,0% des prix à la consommation en décembre sur un an. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, le Nasdaq étant entré en situation de correction, après la publication de divers résultats trimestriels sur fond d'inquiétude des investisseurs à propos de la remontée des obligations et du resserrement à venir de la politique de la Fed. L'indice Dow Jones a cédé 0,96% à 35.028,65 points, le S&P-500 a perdu 0,97% à 4.532,76 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,15% à 14.340,26 points. Ce dernier affiche un recul de 10,7% depuis son record de clôture du 19 novembre dernier. Il s'est ainsi établi en zone de correction pour la première fois depuis début 2021. Les contrats à terme indiquent pour le moment un rebond à l'ouverture, d'au moins 0,6%. EN ASIE Après un creux de cinq mois en séance, l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo a pris 1,11%, soutenu par les fabricants de jeux vidéo Sony (+5,84%) et Nintendo (+2,8%), et la décision de la BPC. En Chine, le CSI300 des grandes capitalisations a terminé en hausse de 0,9%. CHANGES/TAUX Le billet vert est peu changé face à un panier de devises de référence et de son côté, l'euro prend 0,09% à 1,1351 dollar., Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est en hausse, à 1,8612%, après avoir atteint la veille son plus haut niveau en deux ans à 1,902% à la perspective d'une accélération du resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis. Dans les premiers échanges, son équivalent allemand avance légèrement, à 0,007%. Il est passé mercredi pour la première fois depuis mai 2019 au-dessus de zéro. PETROLE Le marché du pétrole évolue en petite baisse après avoir atteint un plus haut depuis fin 2014: le baril de Brent recule de 0,32% à 88,16 dollars et le brut léger américain cède 0,07% à 86,9 dollars. Ils ont tous deux inscrit mercredi un pic depuis octobre 2014, à 89,17 dollars et 87,91 dollars respectivement. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 JANVIER : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Inflation IPCH (définitif) décembre +0,4% +0,4%* - sur un an +5,0% +5,0%* US 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 15 220.000 230.000 janvier 13h30 Indice d'activité "Philly janvier 20,0 15,4 Fed" * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 27772,93 +305,70 +1,11% -3,54% Topix 1938,53 +18,81 +0,98% -2,70% Hong Kong 24891,86 +764,01 +3,17% +6,39% Taiwan 18218,28 -9,18 -0,05% -0,00% Séoul 2862,68 +20,40 +0,72% -3,86% Singapour 3292,78 +8,84 +0,27% +5,41% Shanghaï 3555,06 -3,12 -0,09% -2,33% Sydney 7342,40 +9,90 +0,14% -1,37% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 35028,65 -339,82 -0,96% -3,60% S&P-500 4532,76 -44,35 -0,97% -4,90% Nasdaq 14340,26 -166,64 -1,15% -8,34% Nasdaq 100 15047,84 -162,92 -1,07% -7,80% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1873,19 +2,89 +0,15% -0,90% Eurostoxx 50 4268,28 +10,46 +0,25% -0,70% CAC 40 7172,98 +39,15 +0,55% +0,28% Dax 30 15809,72 +37,16 +0,24% -0,47% FTSE 7589,66 +26,11 +0,35% +2,78% SMI 12525,69 -3,87 -0,03% -2,72% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1351 1,1341 +0,09% -0,15% Dlr/Yen 114,48 114,32 +0,14% -0,50% Euro/Yen 129,95 129,67 +0,22% -0,28% Dlr/CHF 0,9153 0,9155 -0,02% +0,34% Euro/CHF 1,0392 1,0385 +0,07% +0,22% Stg/Dlr 1,3620 1,3606 +0,10% +0,67% Indice $ 95,5370 95,5100 +0,03% -0,66% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,0060 +0,0150 Bund 2 ans -0,5680 +0,0090 OAT 10 ans 0,3940 +0,0260 +38,80 Treasury 10 ans 1,8630 +0,0360 Treasury 2 ans 1,0679 +0,0430 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 86,90 86,96 -0,06 -0,07% +41,97% Brent 88,19 88,44 -0,25 -0,28% +33,56% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)