Résumé des principales informations économiques du mercredi 26 mai 2021

TRANSPORT: Easyjet Switzerland assure avoir renoncé à prononcer des licenciements dans le cadre de la réduction de sa voilure à l'aéroport de Bâle-Mulhouse annoncée il y a huit mois. Les effectifs ne s'en sont pas moins amenuisés d'une quarantaine d'équivalents plein temps (EPT), pour représenter encore près d'un millier de postes. Le recours à des départs contraints a pu être évité au travers de l'aménagement des pourcentages de temps de travail et du transfert d'une poignée de membres d'équipages de Bâle vers Genève. "Les 23 positions de pilotes et 45 places de personnel de cabine qui étaient à risque ont été grâce à ces mesures intégralement préservées", a précisé par téléphone à AWP le directeur général, Jean-Marc Thévenaz.

TÉLÉCOMS: Le groupe de télécoms Salt a bouclé les trois premiers mois de 2021 sur un chiffre d'affaires en légère hausse sur un an, grâce notamment à la croissance de ses activités de téléphonie mobile dans le segment entreprises, où le nombre d'abonnements a franchi la marque des 100'000. Les revenus réalisés entre janvier et mars se sont établis à 251,2 millions de francs suisses, soit 2,5% de mieux que sur la même période un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) en revanche s'est contracté de 3,1% à 99,1 millions, pour une marge afférente de 39,5%, en repli de 2,2 points de pourcentage.

CONJONCTURE: Les craintes inflationnistes semblent avoir peu d'effet sur l'optimisme des analystes financiers. Leur appréciation de la situation conjoncturelle en Suisse reste très favorable, à en croire le sondage mensuel mené par la grande banque Credit Suisse et la société CFA. L'indice CS-CFA a ainsi atteint un nouveau pic historique en mai, progressant de 3,9 points à 72,2 points. Le mois précédent, un record avait déjà été inscrit à 68,3 points.

CONSTRUCTION: Le secteur principal de la construction a vu son chiffre d'affaires progresser au premier trimestre 2021 notamment en raison d'une base de comparaison favorable. Le deuxième partiel devrait également enregistrer une croissance, indique la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Durant la période sous revue, les ventes ont pris 5,9% sur un an à 4,98 milliards de francs suisses, la période de janvier à mars 2020 ayant été marquée par les restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

SERVICES FINANCIERS: Les faillites d'entreprises ont progressé entre janvier et avril 2021 après avoir reculé les mois précédents. Les créations de sociétés, en hausse, ont pour leur part atteint un nouveau pic historique. Le Tessin et la Romandie ont été particulièrement touchés par les fermetures, annonce le cabinet d'informations financières Bisnode dans son relevé mensuel. Le nombre de faillites a augmenté de 1% sur un an à 1261 durant les quatre premiers mois de l'année, détaille le communiqué. Par ailleurs, davantage de firmes ont mis la clé sous le paillasson dans les régions italophone (+13%) et francophone (+12%).

ENVIRONNEMENT: Le géant pétrolier Shell doit réduire ses émissions de CO2 de 45% d'ici fin 2030, a décidé un tribunal néerlandais qui rendait son verdict dans une affaire retentissante lancée par un collectif d'ONG environnementales. L'affaire, appelée "le peuple contre Shell", pourrait faire jurisprudence devant des tribunaux partout dans le monde où des revendications similaires se multiplient.

CINÉMA: Amazon va racheter le célèbre studio hollywoodien MGM, derrière la franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars, a annoncé le géant américain du commerce en ligne qui va ainsi mettre la main sur un vaste catalogue pour poursuivre ses ambitions en matière de streaming. Les deux parties ont "conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Amazon acquerra MGM pour un prix d'achat de 8,45 milliards de dollars" (7,6 milliards de francs suisses), a indiqué Amazon.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile américain Ford, suivant la tendance engagée par d'autres géants du secteur, prévoit d'accélérer ses investissements dédiés aux véhicules électriques et s'attend à ce que 40% de ses véhicules vendus dans le monde en 2030 fonctionnent sans carburant. Le groupe, qui avait annoncé en février qu'il prévoyait de consacrer plus de 22 milliards de dollars à la production de véhicules électriques d'ici 2025, a porté ce montant à 30 milliards de dollars (26,9 milliards de francs suisses), détaille un communiqué.

INFORMATIQUE: Sony a annoncé prévoir des "investissements stratégiques" à hauteur de 2000 milliards de yens (16,29 milliards de francs suisses) dans les trois prochaines années. Le géant japonais de l'électronique vise tout particulièrement les segments dans l'industrie du divertissement comme le jeu vidéo. Ces investissements devraient être réalisés à partir de l'exercice en cours 2021/22 (démarré le 1er avril) jusqu'au 31 mars 2024, a précisé Sony dans un communiqué à l'occasion de la présentation de sa stratégie de moyen terme. Sony cherche prioritairement à développer ses propriétés intellectuelles et ses activités touchant directement les consommateurs (jeu vidéo, musique, streaming vidéo, cinéma...), en particulier en dopant ses plateformes en ligne et communautés associées, ainsi que son offre de jeux mobiles.

RÉSEAUX SOCIAUX: La messagerie Whatsapp a lancé une action en justice auprès de la Haute cour de Delhi pour empêcher l'Inde d'appliquer de nouvelles règles aux réseaux sociaux qui vont à l'encontre de ses garanties de confidentialité, a déclaré à l'AFP mercredi la filiale de Facebook. La nouvelle réglementation, qui entrait en vigueur mercredi, intervient dans un contexte de tensions accrues entre les géants des réseaux sociaux, tels que Twitter et Instagram, et le gouvernement indien qui exige qu'ils suppriment certains contenus. La filiale de Facebook n'a pas livré d'autres détails concernant son action.

MÉTAUX PRÉCIEUX: L'or continuait d'attirer les investisseurs, qui ont fait grimper l'once de métal jaune à 1910,27 dollars à la Bourse de Londres, son niveau le plus élevé depuis le début de l'année. Depuis avril, le prix de l'or se rapproche du record historique des 2075 dollars atteint l'été dernier, en pleine crise pandémique.

