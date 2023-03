Selon certaines sources, les mesures correctives prises par Microsoft dans l'UE ne visent que ses rivaux dans le domaine de la diffusion en nuage.

Le géant américain du logiciel a tenté d'apaiser les inquiétudes de la Commission, qui craint que l'opération ne réduise la concurrence entre les consoles et les ordinateurs personnels, les systèmes d'exploitation pour PC et les services de diffusion en continu de jeux dans le nuage. Toutefois, l'absence de solution de la part de Sony laisse penser que la Commission ne s'inquiète plus de la concurrence sur le marché des consoles.

Microsoft a soumis sa proposition à la Commission européenne la semaine dernière, mais n'a pas divulgué de détails.

Les sources ont déclaré que Microsoft a proposé des accords de licence de 10 ans pour les services de cloud gaming, citant en exemple Nvidia, le fournisseur de cloud gaming basé en Ukraine, Boosteroid, et le japonais Ubitus.

L'autorité européenne de la concurrence a donné à ses concurrents et à ses clients jusqu'à la fin de cette semaine pour lui faire part de leurs réactions avant qu'elle ne prenne une décision sur l'accord d'ici le 22 mai, ont-elles indiqué.

La proposition de Microsoft à l'UE est plus restreinte que celle faite à l'agence britannique de la concurrence, qui comprend des accords de licence pour des services de jeux en nuage et un accord de 10 ans avec parité de contenu et de qualité pour la franchise Call of Duty d'Activision à la critique et au propriétaire de la PlayStation, Sony.

La Commission est susceptible d'accepter de tels accords de licence et d'autoriser l'opération, ont déclaré à Reuters d'autres personnes ayant une connaissance directe de l'opération, mais il n'est pas certain que l'autorité de surveillance britannique acceptera de telles mesures correctives dites comportementales.