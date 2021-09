Sony acquiert le studio de jeux vidéos Bluepoint Games

New York (awp/afp) - Sony, qui commercialise la console de jeux vidéo PlayStation 5, a annoncé jeudi le rachat du studio américain Bluepoint Games, derrière les reprises ou remasterings de titres comme "Demon's Souls", "Shadow of the Colossus" et "Uncharted: The Nathan Drake Collection".

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué par la marque japonaise.

Basé à Austin, au Texas, et fondé en 2006, Bluepoint s'est spécialisé dans l'adaptation de blockbusters sortis sur d'anciennes consoles.

Son remake du jeu d'action-RPG "Demon's Souls", initialement conçu pour la PlayStation 3, a été lancé en même temps que la commercialisation de la PS5 en novembre dernier et s'est vendu à 1,4 million d'exemplaires, selon Sony.

Mais BluePoint affirme ne pas vouloir se contenter de reprendre des succès passés et indique, sur son site, que son "projet le plus récent est le plus ambitieux de notre histoire", sans fournir d'avantage de détails.

Sony a multiplié les acquisitions de studios de jeux vidéo depuis plusieurs mois: après le développeur finlandais Housemarque, à l'origine de "Returnal", en juin, l'entreprise a racheté le Britannique Firesprite, derrière "The Playroom", début septembre.

Ces renforts pourraient permettre au géant nippon d'accélérer la cadence des sorties de titres exclusifs à la PS5 pour maintenir à distance sa plus grande rivale, la Xbox Series X/S de Microsoft.

Selon le site spécialisé VGChartz, 11,25 millions de PS5 avaient été vendues fin août contre 6,03 de Xbox Series X/S.

afp/buc