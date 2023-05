Sony affirme que son statut d'acteur indépendant porte ses fruits dans la guerre du streaming

Sony Group Corp a déclaré mercredi que son statut de fournisseur indépendant de contenus pour les services de streaming portait ses fruits en un temps utile où les opérateurs de plateformes sont soumis à des pressions pour démontrer leur rentabilité.

"La décision que nous avons prise il y a plusieurs années de rester à l'écart de l'espace de streaming général et de devenir le premier fournisseur de contenu indépendant de l'industrie a clairement été le bon choix", a déclaré Tony Vinciquerra, PDG de Sony Pictures Entertainment, lors d'une séance d'information pour les investisseurs.

Parmi les succès du conglomérat technologique japonais sur les plateformes de streaming, citons "The Last Of Us" sur HBO Max, "Cobra Kai" sur Netflix et "For All Mankind" sur Apple TV+.

Les conglomérats ont dépensé des milliards en programmes pour alimenter leurs plateformes de streaming, mais ils font l'objet d'un examen minutieux de la part de Wall street, qui se concentre désormais sur la rentabilité plutôt que sur la croissance du nombre d'abonnés.

Les opérateurs de plateformes de diffusion en continu cherchent également à se repositionner en tant que fournisseurs de contenu.

"Sony Pictures reste dans la meilleure position possible, comme en témoigne notre capacité à fournir du contenu à tous les partenaires et à toutes les plateformes", a déclaré Vinciquerra.

Sony possède le service de streaming d'anime Crunchyroll et cherche à capitaliser sur l'enthousiasme mondial croissant pour ce type de contenu après le succès de séries telles que "Demon Slayer".

L'augmentation des ventes de Crunchyroll ainsi que l'augmentation des sorties en salles de cinéma à mesure que les consommateurs retournent au cinéma devraient entraîner une croissance de 11 % du chiffre d'affaires à 1,52 trillion de yens (11,26 milliards de dollars) cette année, avec un bénéfice d'exploitation à peu près stable par rapport à l'année précédente.

Parmi les films à venir figure "Napoleon" de Ridely Scott, qui sera projeté en salle avant d'être diffusé en streaming sur l'Apple TV+.

(1 $ = 135,0500 yens) (Reportage de Sam Nussey ; Rédaction de Christopher Cushing)