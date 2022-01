Sony affronte des rivaux au portefeuille bien garni dans la guerre pour l'avenir des jeux vidéo.

Sony Group, perché au sommet du secteur des jeux, est confronté à un nouveau défi de la part de rivaux riches en argent qui parient sur un boom des jeux vidéo en ligne de nouvelle génération, alors que le conglomérat japonais envisage une expansion sur plusieurs fronts, y compris les voitures électriques.

Microsoft Corp, à la traîne dans la bataille générationnelle des consoles avec Sony, a pris une mesure importante pour se positionner dans le "metaverse" - une expérience immersive proposée où les gens jouent, font des achats et se rencontrent en ligne - avec un accord de 69 milliards de dollars https://www.reuters.com/technology/microsoft-buy-activision-blizzard-deal-687-billion-2022-01-18 pour le développeur de "Call of Duty" Activision Blizzard.

Les actions de Sony ont chuté de 13 % https://www.reuters.com/technology/sony-shares-untraded-with-glut-sell-orders-microsoft-gaming-push-2022-01-19 mercredi, alors que l'on craignait que les titres d'Activision soient retirés des systèmes PlayStation.

"Ils essaient essentiellement de construire un monstre", a déclaré Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil Kantan Games à Tokyo. "Je ne pense pas que Microsoft dépense 70 milliards de dollars pour devenir un fournisseur de logiciels pour les plateformes Sony".

Cette approche frontale contraste avec celle de Sony, qui a conclu des accords progressifs et s'est félicité de la création d'un réseau de studios de jeux internes qui ont produit des succès tels que "Spider-Man" et "God of War". Les analystes estiment que Sony - et d'autres géants - pourraient maintenant ressentir une pression pour conclure davantage d'accords en réponse à cette situation.

L'accord de Microsoft pour Activision est rendu possible par son vaste éventail d'autres activités, notamment les logiciels et les services en nuage, et sa capitalisation boursière est plus de 14 fois supérieure à celle du conglomérat japonais.

De nombreux observateurs considèrent Activision comme une entreprise ternie après des allégations de harcèlement sexuel et d'inconduite de la part de dirigeants, et dont les principales franchises sont en perte de vitesse, selon les analystes.

Le développeur est "fondamentalement un actif en semi-détresse", a déclaré Mio Kato, un analyste de LightStream Research écrivant sur la plateforme Smartkarma. "Cette nature rétrograde de la stratégie de Microsoft est ce qui nous rend sceptiques quant à sa capacité à concurrencer PlayStation."

UNE PRESSION POUR SE CONFORMER

L'accord aidera probablement Microsoft à développer agressivement son service d'abonnement Game Pass, ce qui soulève des inquiétudes quant au fait que Sony sera obligé de suivre le mouvement. Proposer des jeux pour un prix forfaitaire peut manger les ventes et éroder les marges.

"La plupart des analystes ont fait la sieste pendant ces développements, applaudissant les activités plus fortes de Sony dans le domaine des films et de la musique pour justifier une meilleure notation", a écrit Amir Anvarzadeh, stratège de marché chez Asymmetric Advisors, dans une obligation.

Les géants de la technologie, dont Apple et Amazon, se sont également lancés dans les jeux vidéo ces dernières années, mais ont eu du mal à obtenir des succès.

Sony, en revanche, dispose d'un pipeline de titres très attendus, dont "Gran Turismo 7" et "Horizon Forbidden West". Microsoft s'est largement appuyé sur la série "Halo", dont le dernier volet a été retardé avant sa sortie en décembre.

Les progrès de la technologie du cloud computing desserrent les liens avec les consoles, alors que l'on s'attend à ce que les consommateurs passent plus de temps à jouer et à faire des achats dans la réalité virtuelle, ce qui attire les investissements de sociétés comme Meta, la société mère de Facebook.

Ce changement a été comparé à la transition historique vers les véhicules électriques et autonomes.

Sony, qui prévoit de lancer un casque de réalité virtuelle de nouvelle génération (https://www.reuters.com/technology/sony-teases-details-next-gen-vr-headset-2022-01-05), envisage également de se lancer dans le secteur des voitures électriques (https://www.reuters.com/technology/sony-says-establish-new-electric-vehicle-company-2022-01-05) pour tirer parti de son avantage dans des domaines tels que le divertissement et les puces.

Mercredi, les actions des sociétés de jeux, dont Square Enix et Capcom, ont explosé en raison des spéculations sur le fait que l'accord avec Activision pourrait conduire à une plus grande consolidation.

Sony, champion de l'industrie japonaise à une époque où de nombreuses entreprises locales perdent du terrain face à leurs rivales étrangères dans de nombreux secteurs, est considéré comme un acheteur potentiel.

"Sony pourrait subir des pressions pour réaliser davantage de fusions et d'acquisitions", a écrit Atul Goyal, analyste chez Jefferies, dans une note, ajoutant que "s'il n'y a pas de goulots d'étranglement réglementaires, alors Microsoft pourrait s'attaquer à une autre cible dans un avenir pas trop lointain". (Reportage de Sam Nussey. Montage de Gerry Doyle)