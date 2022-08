Sony et Tencent prennent 30% du capital du studio FromSoftware

Tokyo (awp/afp) - Le studio japonais de jeux vidéo FromSoftware, qui a notamment conçu la célèbre série "Dark Souls" et plus récemment le jeu acclamé "Elden Ring", a annoncé mercredi une prise de participation de 30% dans son capital par les géants Sony et Tencent.

Une filiale hongkongaise du chinois Tencent va prendre 16,25% des parts du studio et Sony 14,09%, pour un investissement total de 36,4 milliards de yens (254,3 millions de francs suisses), selon un communiqué de Kadokawa Corporation, la maison mère de FromSoftware.

Cet apport financier va donner plus de moyens au studio pour développer ses jeux, sans rien changer à sa "philosophie" et à son "indépendance" en matière de communication avec sa communauté de joueurs et son choix de plateformes, a assuré FromSoftware.

Une coopération avec ses nouveaux actionnaires minoritaires devrait aussi lui fournir un support technique et lui permettre une plus grande expansion commerciale au niveau mondial, selon le studio.

FromSoftware était considéré depuis longtemps comme une piste attractive pour Sony, qui procède à des acquisitions ciblées de studios et d'éditeurs de jeux vidéo dans le monde entier.

Le fabricant de la PlayStation 5 a notamment racheté en début d'année le développeur et éditeur américain Bungie pour 3,6 milliards de dollars, puis a renforcé sa participation dans Epic Games, l'éditeur du célébrissime jeu de tir et de survie Fortnite.

Tencent possède aussi des parts dans Epic Games ainsi que dans le français Ubisoft, dans lequel il pourrait augmenter prochainement sa participation, selon des informations de presse début août.

FromSoftware a notamment sorti fin février "Elden Ring", un jeu de type action-RPG (mi-jeu de rôle, mi-jeu d'action) dans un univers de dark fantasy, fruit d'une collaboration entre le créateur de jeux Hidetaka Miyazaki et George R.R Martin, l'auteur de la saga littéraire à l'origine de la série télévisée "Game of Thrones".

"Elden Ring" a été couronné de succès avec déjà plus de 16 millions d'unités vendues à ce jour.

afp/al