Sony et Zee lock India fusionnent pour créer un méga réseau de télévision

L'unité indienne de Sony a conclu un accord avec son rival local Zee Entertainment afin de fusionner leurs chaînes de télévision, leurs films et leurs plates-formes de streaming, et d'unir leurs forces pour affronter Netflix et Disney en Inde.

L'Inde, où le divertissement télévisé direct est encore très répandu, a connu ces dernières années une forte concurrence de la part de plateformes de streaming telles que Netflix Inc, Prime Video d'Amazon.com Inc et Hotstar de Walt Disney Co.

L'alliance Sony-Zee, qui compte environ 75 chaînes d'information, de divertissement, de sport et de cinéma, risque désormais de détrôner Star India de Disney en tant que premier acteur du pays.

L'entité combinée, qui sera détenue à près de 51 % par Sony Pictures Networks India (SPNI) et à 3,99 % par les fondateurs de Zee, comprendra des chaînes populaires telles que Sony MAX et Zee TV, ainsi que des plateformes de streaming telles que ZEE5 et SonyLIV.

SPNI disposera d'un solde de trésorerie de 1,5 milliard de dollars à la clôture de l'opération, y compris une injection de fonds par ses propres actionnaires et les promoteurs de Zee, ont déclaré les sociétés à l'adresse https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/201b910f-a67f-41e6-a2bd-58553787a65d.pdf.

Le grand patron de Zee, Punit Goenka, sera nommé PDG et directeur général de l'entité fusionnée, qui sera cotée en bourse en Inde.

Cette décision est susceptible d'atténuer la pression exercée par les actionnaires en faveur d'un remaniement de la direction de Zee, notamment en ce qui concerne le retrait du PDG Goenka du conseil d'administration, en raison de problèmes de gouvernance d'entreprise.

La plupart des membres du conseil d'administration de la société fusionnée seront nommés par le groupe Sony et comprendront l'actuel PDG de SPNI, N.P. Singh, en tant que président de Sony Pictures India, une division de la société mère de SPNI, Sony Pictures Entertainment (SPE).

Singh a déclaré qu'il superviserait les investissements de SPE en Inde et identifierait les opportunités d'étendre la présence de Sony dans le pays, selon un mémo interne consulté par Reuters.

L'annonce de mercredi fait suite à une période de diligence raisonnable de 90 jours qui s'est terminée le 21 décembre. Bien que les parties aient signé des accords définitifs, la conclusion de l'opération est soumise à certaines approbations réglementaires.

Les actions de Zee, qui ont grimpé de 35 % pour atteindre une capitalisation boursière de près de 4,5 milliards de dollars lorsque l'opération a été annoncée en septembre, ont oscillé dans des échanges volatils tôt mercredi.