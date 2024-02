Sopheon plc se consacre à la conception, au développement et à la commercialisation de produits logiciels, ainsi qu'aux services de mise en œuvre et de conseil qui y sont associés. La société se concentre sur la fourniture de logiciels et de services pour des solutions complètes de gestion de l'innovation en entreprise (EIM). Les produits de la société comprennent Accolade, Acclaim Ideas, Acclaim Products et Acclaim Projects. Accolade est un produit de gestion qui connecte les organisations aux changements du marché et à la livraison de nouveaux produits. Acclaim Ideas est l'outil de gestion des idées qui permet de trouver, d'aligner, de tester et de diffuser les idées au sein de l'organisation. Acclaim Products permet de suivre l'état des produits, de hiérarchiser les compromis, d'informer les parties prenantes et de prendre des décisions. Acclaim Projects est le centre de commandement des bureaux de gestion de projet. Il fournit une assurance projet et une prise de décision éclairée tout au long du cycle de vie du projet. La société compte parmi ses clients Smucker, Rust-Oleum, AB Electrolux, Merck KGaA et Certis Europe.

Secteur Logiciels